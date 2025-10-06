Fiorello su raidue | novità sulla trattativa e possibili cambiamenti

il ritorno di fiorello in rai: una trattativa in corso. Il noto showman Rosario Fiorello si appresta a riaffermare la propria presenza nel panorama televisivo e radiofonico italiano. Mentre continua il suo impegno con Radio2, dove conduce La Pennicanza, si intensificano le discussioni tra lo showman e i vertici di Viale Mazzini per un possibile ritorno anche in televisione. Questa operazione potrebbe rappresentare una svolta strategica per Rai2, che cerca di rinvigorire gli ascolti attraverso un volto storico dell’intrattenimento nazionale. la collaborazione tra fiorello e rai: un rapporto consolidato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

