Fioccano i forfait per l’Italia di Gattuso Tra i sostituti anche Spinazzola
Arriva un altro forfait per l’Italia del commissario tecnico Gennaro Gattuso, che si radunerà questa sera al Centro Tecnico Federale di Coverciano, per preparare al meglio i due incontri validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio, contro Estonia ed Israele. Dopo quello di Mattia Zaccagni, con il suo posto preso già nella giornata di sabato nell’elenco dei convocati dall’attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli, oggi arriva l’indisponibilità di Matteo Politano, infortunatosi ieri contro il Genoa. C’è spazio per un gradito ritorno in azzurro: il CT dell’Italia ha deciso di chiamare al posto di Politano il suo compagno di club al Napoli, Leonardo Spinazzola, che non vestiva la maglia della Nazionale da settembre 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: fioccano - forfait
