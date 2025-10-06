Finiti i trattamenti per la Chikungunya si può tornare ad aprire le finestre

Dopo i trattamenti, nella notte tra ieri e oggi, 6 ottobre, di disinfezione straordinaria per il caso di Chikungunya registrato a Udine, i cittadini possono tornare ad aprire le finestre. È infatti terminato il trattamento nell'area di viale Europa Unita e grazie al meteo non sarà necessario. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

