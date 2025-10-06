Finisce male Jannik Sinner altra delusione dopo l’infortunio e il ritiro da Shanghai

Jannik Sinner ha dovuto arrendersi nel momento più inaspettato, nel cuore del torneo di Shanghai, dove sognava di ripetere il trionfo di Pechino. Il tennista altoatesino, dopo un inizio di partita combattuto, ha alzato bandiera bianca nel corso del terzo set contro l’olandese Tallon Griekspoor, colpito da crampi che lo hanno costretto a fermarsi. Visibilmente provato, Jannik ha lasciato il campo sorretto dal fisioterapista tra gli applausi del pubblico cinese, che fino a quel momento aveva seguito con partecipazione la sua battaglia. Con questo ritiro non solo sfuma l’occasione di un nuovo titolo, ma si allontana anche il sogno – a lungo accarezzato – di chiudere l’anno da numero 1 del mondo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sinner eliminato nel Masters 1000 di Shanghai: l’azzurro si ritira e cede a Griekspoor ed ai crampi - Finisce in anticipo l’avventura di Sinner nel Masters 1000 di Shanghai, l’azzurro è costretto al ritiro e perde cosi diversi punti. Riporta tennisitaliano.it

Perché Jannik Sinner si è ritirato a Shanghai? Cos’è successo contro Griekspoor e il punteggio esatto - Jannik Sinner ha iniziato a zoppicare vistosamente nel corso del quarto game del terzo set al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Si legge su oasport.it