Fine vita la storia di Ada e l’appello | Ogni attesa imposta è una tortura Il punto sulla legge

Ada non riesce più a parlare, perché è affetta da Sla, ma ha affidato il suo accorato appello alla voce della sorella Celeste. “In meno di 8 mesi la malattia mi ha consumata. Con una violenza fulminea mi ha tolto le mani, le gambe, la parola”, ha fatto sapere, per poi ribadire la propria richiesta di suicidio assistito, che al momento le è stato rifiutato. “Ho intenzione di combattere per questo diritto finché ne avrò le forze. Ma quanto è crudele dover sprecare le ultime forze per una guerra?”, si chiede ancora Ada, che si è affidata all’ Associazione Luca Coscioni per portare avanti la sua battaglia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fine vita, la storia di Ada e l’appello: “Ogni attesa imposta è una tortura”. Il punto sulla legge

In questa notizia si parla di: fine - vita

Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica

Fine vita, Englaro: “Dopo Eluana, sulla libertà di scelta non si torna indietro”

Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica

Atteggiamenti verso le questioni di fine vita in Italia: Conferenza finale del Progetto ELISI Vai su Facebook

Verini al congresso dell'associazione Coscioni: «Fine vita, Umbria approvi legge» - X Vai su X

Fine vita, l’appello di Ada alla politica: “Guardatemi negli occhi: ogni attesa imposta è una tortura in più” - (Adnkronos) – Aveva scelto il nome ‘Coletta’ per raccontare la sua storia senza rivelare la propria identità, ma ora Ada, 44enne campana, ha deciso di uscire dall’anonimato, raccontando la propria sit ... Si legge su msn.com

Fine vita, appello alla politica da malata di Sla: "L'attesa è crudele" - Aveva scelto il nome 'Coletta' per raccontare la sua storia senza rivelare la propria identità, ma ora Ada, 44enne campana, ha deciso di uscire ... Come scrive msn.com