Le previsioni degli esperti parlano chiaro, c’è il ritorno del caldo in Italia: la data da cerchiare in rosso e le zone più interessate Con l’inizio ufficiale dell’autunno (lunedì 22 settembre), l’Italia si è puntualmente trovata a fare i conti col maltempo diffuso e col forte calo delle temperature. Come sempre più spesso capita, purtroppo,. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Finalmente torna il caldo, da questa data i cappotti torneranno negli armadi