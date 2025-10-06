Finalmente sapremo | la nuova rivelazione sul caso Garlasco firmata da Giletti
Lunedì 6 ottobre torna in prima serata su Rai3 “Lo Stato delle Cose” di Massimo Giletti, il programma che ogni settimana cattura l’attenzione del pubblico con inchieste e testimonianze esclusive. Dalle 21.20, il giornalista guiderà una puntata ricca di temi, tra attualità internazionale, politica e cronaca nera italiana. Tra i momenti più attesi della serata spicca l’approfondimento dedicato al delitto di Garlasco, un caso che continua a far discutere e a dividere l’opinione pubblica. Dopo anni di indagini, ipotesi e colpi di scena, Giletti promette una nuova testimonianza destinata a riaccendere l’interesse su uno dei misteri più seguiti della cronaca italiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: finalmente - sapremo
“Finalmente sapremo”. Garlasco, nuova bomba da Giletti: la testimonianza di un amico di Sempio
La vendita di San Siro è un'ottima notizia. Perché finalmente sapremo chi sono veramente i proprietari di Milan e, soprattutto, Inter. - X Vai su X
AVVISO!! La data di pubblicazione del volume V di Outlander "La croce di fuoco" è stata posticipata a novembre. Condivideremo la data precisa appena lo sapremo Vai su Facebook
“Finalmente sapremo”: la nuova rivelazione sul caso Garlasco firmata da Giletti - Lunedì 6 ottobre torna in prima serata su Rai3 “Lo Stato delle Cose” di Massimo Giletti, il programma che ogni settimana cattura l’attenzione del pubblico ... Come scrive thesocialpost.it