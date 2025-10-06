Lunedì 6 ottobre torna in prima serata su Rai3 “Lo Stato delle Cose” di Massimo Giletti, il programma che ogni settimana cattura l’attenzione del pubblico con inchieste e testimonianze esclusive. Dalle 21.20, il giornalista guiderà una puntata ricca di temi, tra attualità internazionale, politica e cronaca nera italiana. Tra i momenti più attesi della serata spicca l’approfondimento dedicato al delitto di Garlasco, un caso che continua a far discutere e a dividere l’opinione pubblica. Dopo anni di indagini, ipotesi e colpi di scena, Giletti promette una nuova testimonianza destinata a riaccendere l’interesse su uno dei misteri più seguiti della cronaca italiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Finalmente sapremo”: la nuova rivelazione sul caso Garlasco firmata da Giletti