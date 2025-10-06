Finalmente sapremo Garlasco nuova bomba da Giletti | la testimonianza di un amico di Sempio

Lunedì 6 ottobre torna in prima serata su Rai3 “Lo Stato delle Cose”, il programma di Massimo Giletti che settimana dopo settimana si conferma uno degli appuntamenti più attesi della tv d’inchiesta italiana. A partire dalle 21.20, il giornalista guiderà una puntata densa di temi di grande attualità e di casi che continuano a dividere l’opinione pubblica, spaziando dai conflitti internazionali alla cronaca giudiziaria italiana, fino ad arrivare a inchieste che toccano poteri e interessi economici radicati da decenni. >> Garlasco. Svolta Dna, ora le indagini si concentrano su lui: “Possibile complice” L’apertura della serata sarà dedicata a uno dei dossier più delicati del momento: la guerra a Gaza e gli spiragli di pace che sembrano affacciarsi in un contesto sempre più drammatico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La vendita di San Siro è un'ottima notizia. Perché finalmente sapremo chi sono veramente i proprietari di Milan e, soprattutto, Inter. - X Vai su X

AVVISO!! La data di pubblicazione del volume V di Outlander "La croce di fuoco" è stata posticipata a novembre. Condivideremo la data precisa appena lo sapremo Vai su Facebook

Garlasco, nuove impronte su cereali e spazzatura: “Entro settembre sapremo di chi sono” - Durante l’incidente probatorio sul delitto di Chiara Poggi sono state trovate 11 impronte parziali, 8 delle quali considerate “certamente utilizzabili”. Scrive panorama.it

Delitto di Garlasco, Radaelli: “Nuova Bpa? Vi spiego le criticità”/ De Rensis: “Ecco perchè è importante” - Il delitto di Garlasco è stato ampiamente trattato ieri a Ore 14 Sera e fra gli ospiti vi erano Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi e il criminologo Ampio dibattito su Garlasco nel corso della ... Riporta ilsussidiario.net