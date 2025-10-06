Finalmente ho trovato il biglietto per il concerto | studentessa fa bonifico di 7mila euro ma è una truffa
Una studentessa friulana è stata vittima di una truffa online perpetrata da due ventenni lombardi. Convinta di acquistare un biglietto per un concerto sold out da tempo, i truffatori l’hanno persuasa a versare quasi 7mila euro. Per sua fortuna sono intervenuti in tempo i carabinieri di Portoferraio (Isola d'Elba). 🔗 Leggi su Fanpage.it
