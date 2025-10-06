Finalmente ho trovato il biglietto per il concerto | studentessa fa bonifico di 7mila euro ma è una truffa

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una studentessa friulana è stata vittima di una truffa online perpetrata da due ventenni lombardi. Convinta di acquistare un biglietto per un concerto sold out da tempo, i truffatori l’hanno persuasa a versare quasi 7mila euro. Per sua fortuna sono intervenuti in tempo i carabinieri di Portoferraio (Isola d'Elba). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: finalmente - trovato

Fumata bianca Milan, accordo finalmente trovato: cifre e dettagli del nuovo acquisto

Recensione Samsung Galaxy Z Flip7: il pieghevole che ha finalmente trovato sé stesso

“Finalmente ti ho trovato”. Male a Uomini e Donne, alla grande fuori: la dama volta pagina con lui

finalmente ho trovato biglietto“Finalmente ho trovato il biglietto per il concerto”: studentessa fa bonifico di 7mila euro, ma è una truffa - Convinta di acquistare un biglietto per un concerto sold out da tempo, i truffatori l’hanno persuasa ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Finalmente Ho Trovato Biglietto