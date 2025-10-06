Fin che la barca va il nuovo programma televisivo di Piero Chiambretti su Rai3 | data di inizio ospiti e anticipazioni del 6 ottobre 2025
Venti minuti di pura magia, ogni sera, quando il sole si tuffa dietro i ponti di Roma. È questo il tempo che Piero Chiambretti dedica alla sua nuova avventura televisiva: “ Fin che la barca va “, il nuovo programma televisivo in partenza su Rai3. Scopriamo data di inizio, ospiti ed anticipazioni. Fin che la barca va, il ritorno di Piero Chiambretti su Rai3. Stasera, lunedì 6 ottobre 2025, dalle ore 20.15 appuntamento con la prima puntata di “Fin che la barca va”, il nuovo programma televisivo di Piero Chiambretti trasmesso dal lunedì al venerdì su Rai3. Il talk-show di Rai Cultura trasforma la città eterna in uno studio a cielo aperto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Piero Chiambretti torna in tv con "Fin che la barca va": chi sono gli ospiti - Piero Chiambretti torna in televisione con una nuova stagione di "Fin che la barca va", che deve il suo titolo alla popolare canzone di Orietta Berti del 1971. Come scrive torinotoday.it
Da postino a barcarolo: Chiambretti svela Roma dal Tevere: "La barca va, se... Remo" - Da ieri sera, ogni sera il torinese e torinista Piero Chiambretti si mette alla guida di un barcone sul Tevere, ... ilmessaggero.it scrive