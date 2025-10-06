Film in uscita questa settimana al cinema 6 ottobre – 12 ottobre
Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 6 ottobre al 12 ottobre. Top Gun. Data di uscita: 6 ottobre 2025. Regia: Tony Scott Cast: Anthony Edwards, John Stockwell, Michael Ironside, Tom Skerritt Avventura, USA 1986, 110 min. Pilota di aerei da combattimento ma noto per la sua spericolatezza Pete 'Maverick' Mitchell viene ammesso al Top Gun, l'istituzione di massimo livello per la specializzazione di piloti della Marina aeronavale. La sua mancanza di rispetto delle regole gli attira da subito la sorveglianza da parte dei superiori e l'ostilità di alcuni colleghi.
Odissea anticipa la genialità di christopher nolan un anno prima dell’uscita del film
Il primo film Netflix di Colin Farrell svela le prime immagini e la data di uscita, mentre il thriller si prepara per la stagione dei premi
Demon hunters kpop: film da record, date di uscita e dettagli trama
