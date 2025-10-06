Film horror imperdibili su Netflix | i migliori di sempre e le ultime novità

l’evoluzione del cinema horror: dai classici alle tendenze contemporanee. Il genere horror rappresenta una delle espressioni più longeve e affascinanti della storia cinematografica. La sua capacità di adattarsi a diverse epoche, linguaggi e mode testimonia la sua importanza culturale e artistica. Fin dalle origini, quando i pionieri come Georges Méliès introdussero elementi soprannaturali sul grande schermo, il pubblico ha mostrato un crescente interesse verso le paure come forma d’arte. Questo approfondimento analizza i film più significativi che hanno segnato il percorso del genere, dai capolavori storici alle produzioni recenti più innovative. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film horror imperdibili su Netflix: i migliori di sempre e le ultime novità

