Film horror da vedere assolutamente | i più belli di sempre le novità e i titolo su Netflix

I film horror sono tra i generi più longevi e affascinanti della storia del cinema. Fin dalle origini, quando Georges Méliès portò il soprannaturale sul grande schermo con i suoi esperimenti pionieristici, il pubblico ha imparato ad amare la paura come forma d’arte.Negli anni Venti e Trenta, il cinema espressionista tedesco ha definito l’immaginario del genere, con opere come Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene e Nosferatu il vampiro di F.W. Murnau, gettando le basi per tutto l’horror successivo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it