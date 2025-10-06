Film horror con trama diabolica finalmente disponibile su Amazon Prime

Jumptheshark.it | 6 ott 2025

il film horror britannico “the ritual” disponibile su amazon prime video. Il genere horror ha recentemente accolto un nuovo titolo di origine britannica, descritto come evocativo e scioccante, ora accessibile sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. Basato sull’omonimo romanzo di Adam Nevill, il film The Ritual si distingue per la sua capacità di creare un’atmosfera di crescente tensione e paura, grazie a una narrazione che sfrutta ambientazioni suggestive e un cast dedicato. trama e ambientazione del film. Il film segue le vicende di quattro uomini – interpretati da Rafe Spall, Arsher Ali, Robert James-Collier e Sam Troughton – coinvolti in un’escursione in natura dopo la perdita di un loro caro amico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

