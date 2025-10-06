Film d’animazione essenziali degli anni ’90 anno per anno
Il decennio degli anni ’90 si distingue come uno dei periodi più influenti per il cinema d’animazione, caratterizzato da innovazioni tecniche e produzioni che hanno lasciato un’impronta indelebile nel settore. In questo arco temporale, le case di produzione hanno sperimentato nuove tecnologie e generi, contribuendo a definire le tendenze future. L’articolo analizza alcune delle pellicole più significative di quegli anni, evidenziando i titoli che hanno segnato la storia dell’animazione mondiale. le uscite del 1990. the rescuers down under: un debutto storico. Nel 1990, il panorama dell’animazione internazionale vede l’uscita di The Rescuers Down Under, sequel di un classico del 1977. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: film - animazione
