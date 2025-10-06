Filippo Grandi Unhcr | tagliati 5000 posti per riduzione finanziamenti
Nazioni Unite, 6 ott. (askanews) - L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha tagliato quasi 5.000 posti di lavoro quest'anno a causa del forte calo degli aiuti internazionali, ha afferma il suo direttore Filippo Grandi. L'Unhcr si trova ad affrontare una crisi sempre più profonda, con l'aumento degli sfollamenti globali e la riduzione dei finanziamenti umanitari dopo il ritorno in carica del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a gennaio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: filippo - grandi
#UNHCR Tagliati 5000 dipendenti a causa del drastico taglio ai finanziamenti per gli aiuti internazionali. Lo ha comunicato il direttore dell’agenzia #ONU per i rifugiati. “Si tratta di oltre un quarto dell’intera forza lavoro” ha affermato Filippo Grandi, alto ufficial - X Vai su X
Al Premio Fratelli De Filippo un parterre di grandi Artisti, Attori, Autori. Tra cui Luigi Zeno Attore protagonista della serie su Netflix. Vai su Facebook
Filippo Grandi (Unhcr): tagliati 5000 posti per riduzione finanziamenti - 000 posti di lavoro quest’anno a causa del forte calo degli aiuti internazionali, ha afferma il suo ... Da askanews.it
Unhcr, 'tagliati 5.000 dipendenti per mancanza fondi' - 000 posti di lavoro dall'inizio dell'anno, a causa dei drastici tagli ai finanziamenti per gli aiuti internazionali, ... Lo riporta msn.com