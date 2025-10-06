Fiera del Libro Angelo Pisani denuncia | Insulti e offese
Aggressioni verbali, insulti e offese. È quanto accaduto all’avvocato Angelo Pisani al Campania Libri Festival, la kermesse dedicata all’editoria ed alla cultura che si è tenuta presso il Palazzo Reale di Napoli. Gli atti di intolleranza sono avvenuti durante la presentazione del suo libro “Se. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Autore libro su violenza insultato durante la presentazione - Aggressione verbale alla presentazione del libro intitolato 'L'altra violenza" ai danni dell' autore del volume, l' avvocato Angelo Pisani che, attraverso un comunicato, annuncia un esposto in Procura ... Da ansa.it
“Se questo è ancora un uomo”: l'ultimo libro dell'avvocato Pisani - Lunedì 16 giugno si terrà l'incontro pubblico in cui si parlerà del libro di Angelo Pisani “Se questo è (ancora) un uomo – La violenza ignorata”. Si legge su ilmattino.it