Fiera Autunnale di Torriglia con prodotti tipici mercatini e negozi aperti lungo le vie del borgo

Tradizionale appuntamento di ottobre in Val Trebbia, con l'edizione 2025 della Fiera Autunnale a Torriglia nella giornata di domenica 12 ottobre. Tantissimi gli espositori presenti dalle 8 alle 20, con una grande varietà di prodotti della migliore qualità divisi lungo le vie del borgo rese. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

