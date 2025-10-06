Fiamme in sala macchine aliscafo per Capri torna in banchina
Tempo di lettura: < 1 minuto Un mezzo veloce in partenza da Molo Beverello ha subìto stamattina un’importante avaria appena dopo la partenza, restando senza propulsione e facendo ritorno in banchina con l’ausilio dei rimorchiatori. Il Capri Jet aveva appena mollato gli ormeggi, con 290 passeggeri a bordo, diretto all’isola azzurra, quando nella sala macchine si è sviluppato un incendio che ha bloccato i motori, lasciando il monocarena veloce del tutto bloccato nell’affollato specchio acqueo del porto napoletano, dove partono ed arrivano gli aliscafi diretti alle isole partenopee. In soccorso del Capri Jet sono, quindi, intervenuti due rimorchiatori ed una pilotina degli ormeggiatori che lo hanno riportato in banchina, dove è riuscito ad ormeggiare in affiancata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: fiamme - sala
Plafoniera va in fiamme in una sala del “Vito Fazzi” a causa di un cortocircuito
Sala convegno e nuovi alloggi. Le Fiamme gialle crescono ancora
Incendio a Collegno: a fuoco un camper parcheggiato davanti alla sala scommese, fiamme alte
#Incendio in Pineta, in fiamme mezzo pesante, sul posto subito i vigili del fuoco di Ostia con le squadre locali. La sala operativa del comando di Roma ha inviato dalle ore 18,20 in piazza di Castel Fusano, all'interno della pineta diverse squadre VVF provenien Vai su Facebook
Fiamme su una nave-traghetto al largo di Capri, paura ma nessun ferito - Tanta paura ma nessun danno al di là di un considerevole spavento per i 152 passeggeri a bordo della nave traghetto Raffaele Rubattino della Tirrenia interessata da un principio di incendio scoppiato ... Secondo ansa.it