Fiamme in sala macchine aliscafo per Capri torna in banchina

Tempo di lettura: < 1 minuto Un mezzo veloce in partenza da Molo Beverello ha subìto stamattina un’importante avaria appena dopo la partenza, restando senza propulsione e facendo ritorno in banchina con l’ausilio dei rimorchiatori. Il Capri Jet aveva appena mollato gli ormeggi, con 290 passeggeri a bordo, diretto all’isola azzurra, quando nella sala macchine si è sviluppato un incendio che ha bloccato i motori, lasciando il monocarena veloce del tutto bloccato nell’affollato specchio acqueo del porto napoletano, dove partono ed arrivano gli aliscafi diretti alle isole partenopee. In soccorso del Capri Jet sono, quindi, intervenuti due rimorchiatori ed una pilotina degli ormeggiatori che lo hanno riportato in banchina, dove è riuscito ad ormeggiare in affiancata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

