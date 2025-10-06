Festival Giustizia Penale Michel Platini al Teatro Carani il 23 ottobre
Modena, 6 ottobre 2025 – L’ex campione della Juventus, tre volte pallone d’Oro, già presidente Uefa Michel Platini, sarà al teatro Carani di Sassuolo il prossimo 23 ottobre, alle ore 21, per parlare dal palco del caso giudiziario che lo ha riguardato, ovvero l’inchiesta legata a due milioni di franchi svizzeri percepiti a seguito delle consulenze per l’allora presidente Fifa Sepp Blatter. L’ex campione della Juventus, assolto dalle accuse, dialogherà con Alvaro Moretti, vice direttore de Il Messaggero, nell’ambito del Festival Giustizia Penale organizzato a Modena. Platini interverrà nel corso di un incontro dal titolo ‘La verità del Re. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
