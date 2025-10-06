Festival della Cultura Finanziaria 2025 | educazione inclusione e innovazione per costruire il futuro

“Investire sui giovani non è solo un dovere morale, ma una scelta necessaria, per evitare che lascino la propria città per recarsi altrove. Dobbiamo trasmettere l’idea che anche in Sicilia si possa costruire il proprio futuro professionale, senza rinunce, realizzando qui le proprie aspirazioni.”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

A Catania il Festival della Cultura Finanziaria 2025: focus su giovani, donne e innovazione per trattenere i talenti - Catania ospita il Festival della Cultura Finanziaria 2025: due giornate dedicate a educazione finanziaria, giovani, donne, innovazione e sostenibilità. Scrive corrieretneo.it

