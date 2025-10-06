Festival del libro | il gemellaggio con Un naviglio di libri

Arezzo, 6 ottobre 2025 – Il Festival del Libro per Ragazzi, in questo fine settimana, ha ufficializzato a Cernusco sul Naviglio (Milano), il gemellaggio con “Un naviglio di libri”, la kermesse culturale curata da Poltrona Rossa e dalla scrittrice Claudia Fachinetti. Il gemellaggio, a cui hanno partecipato la libraia Katia Albertoni e l’ufficio stampa Rossana Farini accolte dalla Assessora all’Istruzione del Comune di Cernusco sul Naviglio Debora Comito, e’ stata anche un’occasione di incontro e approfondimento. Nella due giorni milanese, le due rappresentanti del Festival del libro per Ragazzi, hanno fatti incontrato autori, autrici, uffici stampa e case editrici per raccogliere idee e nuove collaborazioni per la manifestazione casentinese, che lo scorso anno ha coinvolto 2100 tra bambini e ragazzi, tantissime scuole e autori di spicco tra editoria, cinema, teatro e tv. 🔗 Leggi su Lanazione.it

