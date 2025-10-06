Feste in via Grande e via Ricasoli Confcommercio | Eventi come questi aumentano la vivibilità urbana

Un centro cittadino vivo e partecipato ha fatto da cornice ai due eventi del weekend: "Via Grande in festa" promosso da Fiva Confcommercio e "Aspettando l’autunno in via Ricasoli", organizzato dal comitato dei negozianti insieme ai Fioristi Confcommercio.La via Ricasoli, pedonale e riqualificata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it