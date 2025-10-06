Festambiente Meridiana si conclude con la consegna della bandiera palestinese alla Madonna di Montevergine
Si è conclusa con la consegna della bandiera della Palestina alla Madonna di Montevergine la quinta edizione di Festambiente Meridiana, il festival dellambientalismo irpino promosso dal circolo Legambiente Avellino. Un gesto simbolico che ha segnato la conclusione di tre intense giornate di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: festambiente - meridiana
? Festambiente Meridiana - dal 3 al 5 ottobre tra Avellino, Atripalda e Mercogliano. ?3 ottobre Acqua perduta | dibattito pubblico con i cittadin?, i Sindaci, Arci Avellino e Libera Avellino ore 18:00, Campus TAMTAM Avellino; Vite in crisi | dibattito e degu Vai su Facebook