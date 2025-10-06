Festa per i 140 del Resto del Carlino a Modena | leggi l’inserto speciale

Ilrestodelcarlino.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena, 6 ottobre 2025 – Il tour dell’anniversario oggi si ferma a Modena, con un evento al teatro della Fondazione San Carlo di via San Carlo 5, in centro storico. Sarà una maratona tra le eccellenze del territorio, dalla cucina all’arte all’economia, oltre naturalmente allo sport. Il nostro speciale sui 140 anni Tanti gli ospiti presenti, che dialogheranno con i vari giornalisti che scrivono quotidianamente sulle pagine di Modena e rappresentano il Carlino e il suo percorso, sempre al passo con i tempi. Qui per partecipare o seguire l’evento in diretta   Sfoglia lo speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

festa per i 140 del resto del carlino a modena leggi l8217inserto speciale

© Ilrestodelcarlino.it - Festa per i 140 del Resto del Carlino a Modena: leggi l’inserto speciale

In questa notizia si parla di: festa - resto

Fedez risponde alle polemiche sul cachet alla festa calabra: «Andate orgogliosi dell’evento. Il resto, mandatelo a fanc…o» – Il video

“I giornalisti mi hanno preso in giro”, Fedez risponde alle polemiche per la ‘festa dello stocco’: “Andate orgogliosi dell’evento, il resto mandatelo a fare in c**o” – VIDEO

Monza chiama Cortina. Autodromo sotto i riflettori nella tre giorni di festa. Il resto tocca alle Rosse

festa 140 resto carlinoFesta per i 140 del Resto del Carlino a Modena: leggi l’inserto speciale - Appuntamento al teatro della Fondazione San Carlo per l’anniversario del nostro giornale con tanti ospiti e i giornalisti che ogni giorno raccontano la città e tutto il territorio ... Scrive ilrestodelcarlino.it

festa 140 resto carlinoI 140 anni del Carlino, l’anniversario. Bottura, Panini e i volti dello sport: oggi l’evento al teatro San Carlo - Spazio anche ai protagonisti dell’economia con Federica Minozzi e Claudia Crem ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Festa 140 Resto Carlino