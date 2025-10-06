Festa per i 140 del Resto del Carlino a Modena | leggi l’inserto speciale
Modena, 6 ottobre 2025 – Il tour dell’anniversario oggi si ferma a Modena, con un evento al teatro della Fondazione San Carlo di via San Carlo 5, in centro storico. Sarà una maratona tra le eccellenze del territorio, dalla cucina all’arte all’economia, oltre naturalmente allo sport. Il nostro speciale sui 140 anni Tanti gli ospiti presenti, che dialogheranno con i vari giornalisti che scrivono quotidianamente sulle pagine di Modena e rappresentano il Carlino e il suo percorso, sempre al passo con i tempi. Qui per partecipare o seguire l’evento in diretta Sfoglia lo speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: festa - resto
Fedez risponde alle polemiche sul cachet alla festa calabra: «Andate orgogliosi dell’evento. Il resto, mandatelo a fanc…o» – Il video
“I giornalisti mi hanno preso in giro”, Fedez risponde alle polemiche per la ‘festa dello stocco’: “Andate orgogliosi dell’evento, il resto mandatelo a fare in c**o” – VIDEO
Monza chiama Cortina. Autodromo sotto i riflettori nella tre giorni di festa. Il resto tocca alle Rosse
CAMBIO DI PROGRAMMA!! Questa settimana LA NOSTRA DOMENICA ITALIANA SI SPOSTA ECCEZIONALMENTE A PIAZZA RIVOLUZIONE Rosalia - Osteria in Festa Il resto già lo conoscete !! Maledeo Live Show Urbanface Rosalia - Osteria in Vai su Facebook
Festa per i 140 del Resto del Carlino a Modena: leggi l’inserto speciale - Appuntamento al teatro della Fondazione San Carlo per l’anniversario del nostro giornale con tanti ospiti e i giornalisti che ogni giorno raccontano la città e tutto il territorio ... Scrive ilrestodelcarlino.it
I 140 anni del Carlino, l’anniversario. Bottura, Panini e i volti dello sport: oggi l’evento al teatro San Carlo - Spazio anche ai protagonisti dell’economia con Federica Minozzi e Claudia Crem ... Da msn.com