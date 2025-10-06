Festa Dragons | battuto il Pino Firenze Anche l’Union centra l’obiettivo Sancat ko

Domenica vincente per le pratesi del basket di serie C: i Dragons battono il Pino Firenze nella loro prima partita casalinga stagionale, l’ Union Basket al debutto assoluto in campionato invece espugna il campo di Sancat Firenze. Cominciamo dai Dragons, costretti a rincorrere gli ospiti per tutta la partita ma vincenti al primo over time: 82-72 (parziali 14-19, 25-34, 46-50). La squadra di coach Banchelli, come era avvenuto alla prima giornata, dimostra di non essere ancora rodata al meglio ma di avere comunque un grande carattere. Sotto di 11 all’intervallo lungo (25-34), i pratesi non si sono mai persi d’animo e alla fine dell’ultimo quarto sono riusciti anche ad operare il sorpasso (64-63 a 34 secondi dalla sirena). 🔗 Leggi su Lanazione.it

