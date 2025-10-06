Festa Del Cinema di Roma Ema Stockholma sarà la conduttrice delle cerimonie di apertura e chiusura

A pochi giorni dall’inizio della Festa Del Cinema di Roma, arriva l’annuncio della conduttrice dell’edizione 2025, che vedrà Ema Stokholma al timone delle cerimonie di apertura e di chiusura. La dj, speaker radiofonica e volto tv presenterà la ventesima edizione al via mercoledì 15 ottobre alle ore 19 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, prima della proiezione del film inaugurale La vita va così di Riccardo Milani, e sabato 25 ottobre alle ore 17 nella Sala Petrassi, in occasione dell’evento di premiazione. Festa Del Cinema di Roma, Ema Stockholma presenterà le cerimonie di apertura e chiusura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Festa Del Cinema di Roma, Ema Stockholma sarà la conduttrice delle cerimonie di apertura e chiusura

