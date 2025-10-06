Festa del Cinema di Roma 2025 | Ema Stokholma presenta la cerimonia di apertura e di chiusura

Condurrà la cerimonia di apertura e chiusura della ventesima Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre, l'attrice e presentatrice francese Ema Stokholma, vista nella terza stagione di Vita da Carlo.

