festa del cinema di roma 2025 annunciata la conduttrice

Ema Stokholma condurrà le cerimonie di apertura e chiusura della Festa del Cinema di Roma 2025, che quest’anno raggiunge la 20esima edizione della sua storia. La dj e speaker italo-francese guiderà sia la serata del 15 ottobre alle ore 19 nella Sala Sinopoli dell’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, prima della proiezione del film inaugurale La vita va così di Riccardo Milani, sia quella del 25 ottobre in Sala Petrassi, dove saranno annunciati tutti i premi. «Raga, è tutto vero», ha gioito su una story Instagram condividendo la notizia della Fondazione Cinema per Roma. LEGGI ANCHE: Tutti i film in gara alla Festa del Cinema di Roma 2025 Chi è Ema Stokholma, che condurrà la cerimonia di apertura della Festa del Cinema di Roma. 🔗 Leggi su Lettera43.it

