Festa del Cinema di Roma 2025 annunciata la conduttrice
Ema Stokholma condurrà le cerimonie di apertura e chiusura della Festa del Cinema di Roma 2025, che quest’anno raggiunge la 20esima edizione della sua storia. La dj e speaker italo-francese guiderà sia la serata del 15 ottobre alle ore 19 nella Sala Sinopoli dell’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, prima della proiezione del film inaugurale La vita va così di Riccardo Milani, sia quella del 25 ottobre in Sala Petrassi, dove saranno annunciati tutti i premi. «Raga, è tutto vero», ha gioito su una story Instagram condividendo la notizia della Fondazione Cinema per Roma. LEGGI ANCHE: Tutti i film in gara alla Festa del Cinema di Roma 2025 Chi è Ema Stokholma, che condurrà la cerimonia di apertura della Festa del Cinema di Roma. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: festa - cinema
Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione
Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’
Festa del Cinema 2025: ecco le giurie con Paola Cortellesi, Santiago Mitre e Barbara Ronchi
FESTA DEI NONNI AL CINEMA ALCIONE In collaborazione con il Comune di Verona nei cinema della città sono state organizzate delle proiezioni speciali dedicate a nonni e nipoti Anche il Cinema Alcione aderisce a questa iniziativa e vi aspetta *sa Vai su Facebook
Festa del Cinema di Roma, a Richard #Linklater il premio alla carriera - X Vai su X
Festa del Cinema di Roma 2025, Ema Stokholma condurrà le cerimonie di apertura e chiusura - Ema Stokholma sarà la voce e il volto delle cerimonie di apertura e di chiusura della Festa del Cinema di Roma, che quest’anno celebra la sua ventesima ... Da ciakmagazine.it
Ema Stokholma condurrà le cerimonie di apertura e chiusura della Festa del cinema di Roma - Ema Stokholma condurrà la cerimonia di apertura e di chiusura della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma in programma, rispettivamente, mercoledì 15 ottobre alle ore 19 nella Sala S ... Scrive msn.com