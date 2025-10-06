Festa del Cinema di Roma 2025 annunciata la conduttrice

Lettera43.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ema Stokholma condurrà le cerimonie di apertura e chiusura della Festa del Cinema di Roma 2025, che quest’anno raggiunge la 20esima edizione della sua storia. La dj e speaker italo-francese guiderà sia la serata del 15 ottobre alle ore 19 nella Sala Sinopoli dell’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, prima della proiezione del film inaugurale La vita va così di Riccardo Milani, sia quella del 25 ottobre in Sala Petrassi, dove saranno annunciati tutti i premi. «Raga, è tutto vero», ha gioito su una story Instagram condividendo la notizia della Fondazione Cinema per Roma. LEGGI ANCHE: Tutti i film in gara alla Festa del Cinema di Roma 2025 Chi è Ema Stokholma, che condurrà la cerimonia di apertura della Festa del Cinema di Roma. 🔗 Leggi su Lettera43.it

festa del cinema di roma 2025 annunciata la conduttrice

© Lettera43.it - Festa del Cinema di Roma 2025, annunciata la conduttrice

In questa notizia si parla di: festa - cinema

Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione

Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’

Festa del Cinema 2025: ecco le giurie con Paola Cortellesi, Santiago Mitre e Barbara Ronchi

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma 2025, Ema Stokholma condurrà le cerimonie di apertura e chiusura - Ema Stokholma sarà la voce e il volto delle cerimonie di apertura e di chiusura della Festa del Cinema di Roma, che quest’anno celebra la sua ventesima ... Da ciakmagazine.it

festa cinema roma 2025Ema Stokholma condurrà le cerimonie di apertura e chiusura della Festa del cinema di Roma - Ema Stokholma condurrà la cerimonia di apertura e di chiusura della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma in programma, rispettivamente, mercoledì 15 ottobre alle ore 19 nella Sala S ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma 2025