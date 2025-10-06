Festa dei Nonni | il piccolo dono del reparto di Ostetricia dell' ospedale di Pontedera

In occasione della Festa dei nonni, celebrata il 2 ottobre, e in concomitanza con la Settimana mondiale dell’allattamento materno, il reparto di Ostetricia dell’ospedale di Pontedera ha voluto rendere omaggio al ruolo fondamentale dei nonni nella rete affettiva che sostiene le mamme e i neonati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it