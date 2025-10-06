Ferrari in crisi | Vanzini chiede un faccia a faccia tra tutti i livelli

Dopo il recente Gran Premio di Singapore, il commento di Carlo Vanzini mette in luce una verità che da tempo serpeggia nel mondo Ferrari: serve un momento di confronto netto, a tutti i livelli, per capire dove si è sbagliato e come provare a risalire la china. Nel video pubblicato da Sky Sport, Vanzini critica severamente lo stato della scuderia: “Guardando la classifica dopo la pausa estiva, la Red Bull è in testa con un solo pilota, e la Ferrari è staccata di 40 punti. Trovare scuse non serve: è un momento tra i più bassi nella storia del Cavallino”. Una crisi che chiede responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Ferrari in crisi: Vanzini chiede un faccia a faccia tra tutti i livelli

