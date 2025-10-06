Ferrari conclusa la nuova pista prove accanto al circuito di Fiorano

Si è conclusa in meno di quattro mesi la costruzione di Ferrari e-Vortex, il nuovo circuito di prova confinante con la Pista di Fiorano. La nuova infrastruttura, lunga circa due chilometri e con una superficie di 37.000 mq, rappresenta un passo fondamentale per migliorare il collaudo funzionale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

