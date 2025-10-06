Ferrari conclusa la nuova pista prove accanto al circuito di Fiorano
Si è conclusa in meno di quattro mesi la costruzione di Ferrari e-Vortex, il nuovo circuito di prova confinante con la Pista di Fiorano. La nuova infrastruttura, lunga circa due chilometri e con una superficie di 37.000 mq, rappresenta un passo fondamentale per migliorare il collaudo funzionale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: ferrari - conclusa
Questo weekend i motori del Circus Iridato rimarranno spenti, ma per alcuni team il lavoro in pista non si è fermato. Si è infatti appena conclusa la due giorni di test Pirelli al Mugello, che ha visto protagoniste Haas e Ferrari. Il Day-2 non è stata una consueta gi Vai su Facebook
Pronto Ferrari e-Vortex, il nuovo circuito di collaudo a Fiorano - Si è conclusa in meno di quattro mesi la costruzione di Ferrari e- Segnala ansa.it
Ferrari e-Vortex è la nuova pista di collaudo nata accanto a quella di Fiorano - Il marchio del Cavallino si è dotato di un nuovo strumento di collaudo delle supercar realizzato in appena quattro mesi a fianco dello storico tracciato utile anche alla delibera delle vetture da comp ... Da it.motorsport.com