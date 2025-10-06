Ferrari anno horror Scelte sbagliate evoluzioni flop poca comunicazione | cosa non ha funzionato
Alla base delle difficoltà della Scuderia problemi che vanno oltre la cattiva gestione della vettura nel weekend di gare. E non riguardano solo il progetto tecnico SF-25. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ferrari - anno
Ferrari, trimestre in crescita, più fiducia nei target dell'anno
Ferrari, trimestre in crescita, più fiducia nei target dell'anno
F1, Leclerc soltanto quarto e furioso. Continua l’anno nero della Ferrari
F1, GP di Singapore: Ferrari, quest'anno tanti problemi senza soluzioni #SkyMotori #F1 #Formula1 #SingaporeGP - X Vai su X
? Ferrari California Cabrio 3.9T DCT 560cv ? Prezzo: €139.000 Anno: 06/2016 Km: 48.000 ? 1 anno di garanzia estesa Eleganza, potenza e prestazioni inconfondibili del Cavallino Rampante. Un’icona senza tempo, pronta a regalarti emozioni Vai su Facebook
sf-25 e il problema dell'evoluzione - Alla base delle difficoltà della Scuderia problemi che vanno oltre la cattiva gestione della vettura nel weekend di gare. Riporta msn.com
Ferrari flop, è già tempo di scelte nette - È passato solo poco più di un mese ma l'entusiasmo ferrarista sull'asse Londra- Da sportmediaset.mediaset.it