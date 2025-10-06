Ferrari anno horror Scelte sbagliate evoluzioni flop poca comunicazione | cosa non ha funzionato

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla base delle difficoltà della Scuderia problemi che vanno oltre la cattiva gestione della vettura nel weekend di gare. E non riguardano solo il progetto tecnico SF-25. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ferrari anno horror scelte sbagliate evoluzioni flop poca comunicazione cosa non ha funzionato

© Gazzetta.it - Ferrari, anno horror. Scelte sbagliate, evoluzioni flop, poca comunicazione: cosa non ha funzionato

In questa notizia si parla di: ferrari - anno

Ferrari, trimestre in crescita, più fiducia nei target dell'anno

Ferrari, trimestre in crescita, più fiducia nei target dell'anno

F1, Leclerc soltanto quarto e furioso. Continua l’anno nero della Ferrari

ferrari anno horror sceltesf-25 e il problema dell'evoluzione - Alla base delle difficoltà della Scuderia problemi che vanno oltre la cattiva gestione della vettura nel weekend di gare. Riporta msn.com

Ferrari flop, è già tempo di scelte nette - È passato solo poco più di un mese ma l'entusiasmo ferrarista sull'asse Londra- Da sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Anno Horror Scelte