Ferrari a Fiorano la pista che rivoluziona il collaudo delle supercar

Fiorano Modenese (Modena), 6 ottobre 2025 - La Ferrari ha completato in meno di quattro mesi la costruzione di e-Vortex, il nuovo circuito di prova situato accanto alla storica Pista di Fiorano. Con una lunghezza di 1.887 metri e una superficie complessiva di 37.351 metri quadrati, il tracciato rappresenta un passo fondamentale per il collaudo funzionale delle vetture appena uscite dalla linea di produzione, consentendo test precisi, ripetibili e nel pieno rispetto dei più elevati standard di sicurezza. Com’è fatto il circuito. Il circuito è stato progettato per rispondere alle più avanzate esigenze di sviluppo e validazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ferrari, a Fiorano la pista che rivoluziona il collaudo delle supercar

