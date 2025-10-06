Ferrarelle società benefit a fianco del ‘Premio Malaparte’

(Adnkronos) – Per il quattordicesimo anno Ferrarelle Società Benefit rinnova il proprio sostegno come sponsor unico del Premio Malaparte, appuntamento letterario italiano dal respiro internazionale. L'edizione 2025 ha celebrato per la prima volta un autore spagnolo, Fernando Aramburu, noto al grande pubblico per il romanzo Patria, che ha conquistato milioni di lettori nel mondo.

