Ferrara tenta di fuggire dopo aver rubato al supermercato | era stato arrestato il giorno prima

Un cittadino straniero è stato arrestato a Ferrara per rapina impropria dopo aver minacciato i responsabili di un supermercato del centro.

