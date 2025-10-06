C’è uno spettro che si aggira sull’Italia del calcio e ci viene da nominarlo “sindrome Baggio”. Ci fu un momento, nella storia del calcio italiano, in cui i cosiddetti trequartisti finirono con l’essere demonizzati. Si era sull’onda lunga del sacchismo che aveva stravolto il calcio non solo nazionale. La parola d’ordine era 4-4-2. Non c’era spazio per Baggio. Non trovava posto nel calcio italiano. Era un ingombro. Lo fu al Milan. Per certi versi anche all’Inter: in realtà lì pagò l’arrivo di Lippi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fermiamo i Braghettoni del calcio che vogliono mortificare il talento: da Vlahovic a Leao, persino De Bruyne