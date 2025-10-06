FERMI TUTTI! BELVE | DE FILIPPI NON OSPITE MA PRESENZA FISSA DEL TALK DI FAGNANI

Se la notizia di Maria De Filippi ospite a Belve ha fatto il giro del web, figurarsi apprendere che sarà addirittura una presenza fissa nell’iconico talk show di Francesca Fagnani su Rai2. A dare l’anteprima ancora più clamorosa di quella lanciata da Adnkronos, a cui non sono arrivate conferme ma nemmeno smentite dai rispettivi entourage, ci pensa Hit, sempre informatissimo e bene sui retroscena di mamma Rai. Ebbene, si sta studiando un ruolo speciale per avere la regina di Canale 5 come presenza fissa in tutte le puntate del nuovo ciclo di Belve, al via martedì 28 ottobre in prima serata su Rai2. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - FERMI TUTTI! BELVE: DE FILIPPI NON OSPITE MA PRESENZA FISSA DEL TALK DI FAGNANI

In questa notizia si parla di: fermi - tutti

Fermi tutti, Paci è uno spettacolo: “Piaccio alla gente, non ai critici. Le barzellette? Fu una sfida”

Anzio in lutto per la morte di Tony Magliozzi: in occasione dei funerali tutti fermi anche in porto per rendere omaggio al pescatore morto a 68 anni

L'antisemitismo dilaga nell'indifferenza di tutti. Ma Papa Leone lo fermi

Fermi tutti! Questo fine settimana c'è una festa a cui tengo particolarmente, si tiene a CURA MOSTRAPIEDI e se siete della zona del fermano e attempati come me la dovreste conoscere! Si chiama CHE BIRRE A LA CURA! Festa della Birra a Cura Mostra Vai su Facebook

Amanti dell'Odissea, fermi tutti! Qui al gattile di San Venerio, oggi, c'è un ospite speciale: è arrivata la bellissima ninfa Calipso! - X Vai su X

Belve, il colpaccio di Francesca Fagnani: Maria De Filippi nel cast fisso della nuova edizione. Retroscena - Maria De Filippi starebbe per sbarcare a Belve, nella nuova edizione del programma dalle interviste puntute diretto e condotto da Francesca Fagnani ... Come scrive affaritaliani.it

Milly Carlucci contro De Filippi: guerra (di ascolti) tra Rai e Mediaset. E Maria sarà la prima ospite di Belve - La strategia della Rai, in difficoltà nel confronto diretto con Mediaset, sta dando i primi frutti. Scrive ilgazzettino.it