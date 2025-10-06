Fermato in tribunale con un coltello denunciato 57enne

Un 57enne residente in provincia di Parma è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, dopo essere stato fermato all’ingresso del Palazzo di Giustizia di via Paterlini.L’uomo, che si stava recando in Tribunale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

