Fermato in tribunale con un coltello denunciato 57enne

Parmatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 57enne residente in provincia di Parma è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, dopo essere stato fermato all’ingresso del Palazzo di Giustizia di via Paterlini.L’uomo, che si stava recando in Tribunale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fermato - tribunale

fermato tribunale coltello denunciatoFermati in auto a Collecchio con coltelli e droga, tre giovani spintonano i carabinieri per fuggire: denunciati - I carabinieri di Sala Baganza hanno denunciato tre 20enni italiani, residenti in provincia per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Lo riporta gazzettadiparma.it

fermato tribunale coltello denunciatoVittoria, in auto con coltello e tirapugni: denunciato - La Polizia di Stato di Vittoria denuncia un uomo di 34 anni trovato in auto con un coltello a serramanico e un tirapugni ... Come scrive ragusah24.it

Cerca Video su questo argomento: Fermato Tribunale Coltello Denunciato