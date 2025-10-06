Due artisti siciliani, un fotografo e un regista e scrittore, due amici. Dopo gli applausi a Venezia, arriva in sala il documentario Ferdinando Scianna Il fotografo dell’ombra dal 6 all’8 ottobre. Abbiamo intervistato il regista Roberto Andò. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Ferdinando Scianna, Il fotografo dell’ombra: incontro con Roberto Andò