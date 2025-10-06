Ferdinando Scianna Il fotografo dell’ombra | incontro con Roberto Andò

Comingsoon.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due artisti siciliani, un fotografo e un regista e scrittore, due amici. Dopo gli applausi a Venezia, arriva in sala il documentario Ferdinando Scianna Il fotografo dellombra dal 6 all’8 ottobre. Abbiamo intervistato il regista Roberto Andò. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

ferdinando scianna il fotografo dell8217ombra incontro con roberto and242

© Comingsoon.it - Ferdinando Scianna, Il fotografo dell’ombra: incontro con Roberto Andò

In questa notizia si parla di: ferdinando - scianna

Gianni Berengo Gardin e Ferdinando Scianna, l’incontro tra i maestri della fotografia

Una clip in anteprima da "Ferdinando Scianna il fotografo dell'ombra", film che sarà presentato alla 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia giovedì 4 settembre Fuori Concorso.

A Venezia documentario sul fotografo Ferdinando Scianna

ferdinando scianna fotografo dell8217ombraFerdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra, di Roberto Andò - Roberto Andò realizza il suo ritratto del fotografo di Bagheria ripercorrendo, assieme a lui, i momenti salienti della sua carriera ... Riporta sentieriselvaggi.it

ferdinando scianna fotografo dell8217ombraFerdinando Scianna, il fotografo dell’ombra - Un documentario che ripercorre la vita del grande fotografo per la regia di Roberto Andò, al cinema solo per 3 giorni, 6, 7 e 8 ottobre. Si legge su cittanuova.it

Cerca Video su questo argomento: Ferdinando Scianna Fotografo Dell8217ombra