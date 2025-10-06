Femminicidio a Gela arrestato il compagno | Picchiò Veronica Abaza e la gettò dalle scale
È stato arrestato un bracciante agricolo di 40 anni accusato di aver ucciso la compagna Veronica Abaza, 64 anni, nella loro abitazione di Gela (Caltanissetta). Secondo la Procura, lo scorso 17 settembre l'uomo avrebbe picchiato e poi gettato dalle scale la partner. 🔗 Leggi su Fanpage.it
