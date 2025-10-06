Femminicidio a Gela | 64enne uccisa a botte arrestato il compagno

Una lite scoppiata tra le mura domestiche e trasformata in tragedia. È successo nel quartiere San Giacomo di Gela, in provincia di Caltanissetta. Veronica Abaza, 64 anni, di origine romena, è stata trovata senza vita nella sua abitazione il 17 settembre scorso. A ucciderla, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato il suo convivente, un bracciante agricolo di 40 anni, anch’egli romeno, ora arrestato con l’accusa di omicidio volontario. La notte dell’aggressione, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe iniziata con un violento litigio tra i due. L’uomo, pare sotto l’effetto dell’alcol, avrebbe perso il controllo e si sarebbe accanito sulla compagna, colpendola fino a provocarne la morte. 🔗 Leggi su Open.online