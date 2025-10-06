Femminicidio a Formentera 45enne italiana trovata morta in casa | fermato il compagno Il caso in Spagna è nel registro degli omicidi machisti
È l’ennesimo femminicidio, quello di cui si ha notizia da Formentera, ma che vede una vittima italiana e un sospettato un suo connazionale – oltre che ex compagno – al centro della drammatica vicenda. La donna, Luisa Asteggiano, è stata trovata senza vita domenica mattina in un appartamento dell’isola, in località Es Pujol s. E la Guardia Civil, che indaga sul caso, ha prima interrogato. E poi fermato con l’accusa di omicidio, il suo compagno: Ivan Sauna. Un 51enne originario di Busto Arstizio, e titolare di un’agenzia di viaggi. Al momento, dunque, l’uomo è in attesa di essere trasferito davanti al magistrato della sezione istruttoria n. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
