FEM la cantautrice alt-pop torna con il singolo dal titolo quattromura
FEM, la nuova voce dolce e malinconica dell’alt-pop made in Italy, torna con il singolo quattromura. Chi l’ha detto che l’alt-pop deve sempre suonare educato? Con quattromura, FEM (Federica Morrone) piazza sul tavolo un pezzo che ha il rumore dei pensieri di notte e il battito sfrontato di chi non si arrende all’amore che confonde. “ Urli come un hooligan e diventiamo musica ” non è un verso qualsiasi: è la chiave d’accesso a un brano che prende il disordine e lo fa ballare. Il singolo, distribuito da Altafonte, parte piano e cresce come una mareggiata, fino a un’esplosione finale che sa di catarsi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: cantautrice - torna
Rosa Balisteri torna a cantare: nasce il Fondo Liotti che raccoglie tutta la produzione inedita della cantautrice siciliana
Alisia, la content creator e cantautrice torna con il nuovo singolo Dinamite: intervista
? Con la sua voce calda e una melodia solare e armoniosa, la cantautrice lucana Nancy Elettrico – in arte Nenzi – torna sulla scena musicale con un inedito che rappresenta una vera e propria boccata d’aria fresca Vai su Facebook
Ditonellapiaga: “Sono una cantautrice che fa pop ed elettronica, ma alcuni ancora non capiscono” - Ditonellapiaga ha trovato popolarità grazie al Festival di Sanremo e alla partecipazione con Donatella Rettore con Chimica. Si legge su fanpage.it
Simona Molinari, la cantautrice pop jazz ha incantato l'Auditorium con la sua voce potente e versatile - La cantautrice pop jazz mercoledì 22 gennaio ha fatto tappa a Roma con il suo nuovo tour che sta ... Segnala video.corriere.it