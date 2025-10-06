fem la cantautrice alt pop torna con il singolo dal titolo quattromura

FEM, la nuova voce dolce e malinconica dell’alt-pop made in Italy, torna con il singolo quattromura. Chi l’ha detto che l’alt-pop deve sempre suonare educato? Con quattromura, FEM (Federica Morrone) piazza sul tavolo un pezzo che ha il rumore dei pensieri di notte e il battito sfrontato di chi non si arrende all’amore che confonde. “ Urli come un hooligan e diventiamo musica ” non è un verso qualsiasi: è la chiave d’accesso a un brano che prende il disordine e lo fa ballare. Il singolo, distribuito da Altafonte, parte piano e cresce come una mareggiata, fino a un’esplosione finale che sa di catarsi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

