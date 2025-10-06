Feltrinelli lunedì 6 ottobre presentazione di Toscana regione d' Italia
Lunedì 6 ottobre, alle 18, si terrà alla libreria Feltrinelli la presentazione del primo numero dei “Quaderni del Circolo Rosselli” intitolato “Toscana regione d'Italia” (Pacini Editore). Intervengono Luca Salvetti, sindaco di Livorno, Valdo Spini, direttore dei Quaderni del Circolo Rosselli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Lunedi 6 ottobre, alle 20.30, al Teatro Carcano, Corso di Porta Romana 63, debutta la giornalista Concita De Gregorio con "In mezzo a un milione di rane e farfalle", lo spettacolo tratto dal suo omonimo libro (Giangiacomo Feltrinelli Editore). Accanto a lei, la ca Vai su Facebook
Lunedì 6 ottobre parteciperò alla presentazione dell'ultimo libro di Sara Reginella. Appuntamento alle 18 presso la Feltrinelli di Viale Marconi a Roma. Il libro è un utilissimo strumento per capire la fase e resistere alla propaganda bellicista. Non mancate! #Gu - X Vai su X
Il secondo Festival dell’economia critica al via il 10 ottobre alla Fondazione Feltrinelli. Ecco ospiti e programma - Il 10 ottobre alla Fondazione Feltrinelli di Milano al via la due giorni dedicata a un nuovo modello di sviluppo equo e sostenibile ... ilfattoquotidiano.it scrive