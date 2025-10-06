Feltrinelli lunedì 6 ottobre presentazione di Toscana regione d' Italia

Livornotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 6 ottobre, alle 18, si terrà alla libreria Feltrinelli la presentazione del primo numero dei “Quaderni del Circolo Rosselli” intitolato “Toscana regione d'Italia” (Pacini Editore). Intervengono Luca Salvetti, sindaco di Livorno, Valdo Spini, direttore dei Quaderni del Circolo Rosselli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

