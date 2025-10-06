feldi eboli domani sera derby infrasettimanale ad avellino

Tempo di lettura: 2 minuti Tempo di turno infrasettimanale per la Serie A, con la Feldi Eboli che sarà impegnata nella difficile trasferta sul campo della Sandro Abate Avellino. Subito un derby per i ragazzi di mister Antonelli, anzi “IL DERBY” per eccellenza in Campania, quello che si è disputato più volte nel massimo campionato di calcio a 5 italiano. Quella tra le volpi e i lupi è una partita che si è giocata 13 volte finora in Serie A tra Regular Season e Playoff Scudetto, con 6 vittorie per la Feldi, 4 pareggi e 3 vittorie per i lupi irpini. Il derby campano più longevo vede la sua ultima disputa lo scorso maggio nel finale di Regular season quando i ragazzi di Antonelli si imposero ad Avellino con un tennistico 1-6. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

