Federico Pizzarotti | La sinistra? Per Gaza scende in piazza per Kiev resta in silenzio
“L'Italia ha accolto i profughi ucraini, ha illuminato i palazzi di giallo e blu, ha promesso solidarietà” scrive l'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti dopo le manifestazioni a favore della popolazione palestinese. "Ma tre anni dopo, la sinistra sembra quasi imbarazzata nel ricordarlo. Anche. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: federico - pizzarotti
Federico Pizzarotti: "La sinistra? Per Gaza scende in piazza, per Kiev resta in silenzio" - L'ex sindaco di Parma: "Chi in nome dei “diritti umani” grida contro Israele, spesso fatica a nominare l’aggressore russo" ... Da parmatoday.it
Due manifestazioni pro Gaza a Bologna: in 5mila con la Cgil, ma l’estrema sinistra attacca - Bologna, 19 settembre 2025 – Bologna si divide per Gaza e la sinistra si spacca sul fronte della Palestina, con le piazze, però, in entrambi i casi, gremite di persone e piene di bandiere che ... ilrestodelcarlino.it scrive