Federico Pizzarotti | La sinistra? Per Gaza scende in piazza per Kiev resta in silenzio

“L'Italia ha accolto i profughi ucraini, ha illuminato i palazzi di giallo e blu, ha promesso solidarietà” scrive l'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti dopo le manifestazioni a favore della popolazione palestinese. "Ma tre anni dopo, la sinistra sembra quasi imbarazzata nel ricordarlo. Anche. 🔗 Leggi su Parmatoday.it