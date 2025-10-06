Federalberghi Prato turismo e non solo Le richieste in vista del voto regionale
Prato, 6 ottobre 2025 - Infrastrutture, ampliamento dell'aeroporto di Peretola, gestione del turismo e promozione del territorio, nodo sicurezza, e questione rifiuti. Sono i temi principali trattati questa mattina, lunedì 6 ottobre, nell'ambito del dibattito politico promosso da Federalberghi Prato. Nella sala convegni dell'Hotel President di via Simintendi sono intervenuti cinque candidati al consiglio regionale alle elezioni del prossimo 12 e 13 ottobre. A rispondere alle domande ci sono stati: Chiara Bartalini per il Movimento 5 Stelle, Matteo Biffoni per il Partito Democratico, Chiara La Porta per Fratelli d'Italia, Erica Mazzetti per Forza Italia, e Claudiu Stanasel per la Lega. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: federalberghi - prato
? Il rilancio del Mercato del Sabato in Prato della Valle ? Ilario Sattin (Ambulanti FIVA Ascom Confcommercio Padova) crede nel futuro di uno dei più antichi e conosciuti mercati non solo a livello territoriale: "Facciamo come Treviso: introduciamo delle regole Vai su Facebook
Federalberghi Prato, turismo e non solo. Le richieste in vista del voto regionale - Presenti i candidati al consiglio regionale Bartalini, Biffoni, La Porta, Mazzetti e Stanasel. Si legge su msn.com
Prato, passo avanti per lo Stadio dell'Acqua - “Un incontro significativo, che va nella direzione di portare a compimento la realizzazione di una infrastruttura sportiva importante per promuovere il turismo in città e in provincia”. Scrive nove.firenze.it