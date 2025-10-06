Prato, 6 ottobre 2025 - Infrastrutture, ampliamento dell'aeroporto di Peretola, gestione del turismo e promozione del territorio, nodo sicurezza, e questione rifiuti. Sono i temi principali trattati questa mattina, lunedì 6 ottobre, nell'ambito del dibattito politico promosso da Federalberghi Prato. Nella sala convegni dell'Hotel President di via Simintendi sono intervenuti cinque candidati al consiglio regionale alle elezioni del prossimo 12 e 13 ottobre. A rispondere alle domande ci sono stati: Chiara Bartalini per il Movimento 5 Stelle, Matteo Biffoni per il Partito Democratico, Chiara La Porta per Fratelli d'Italia, Erica Mazzetti per Forza Italia, e Claudiu Stanasel per la Lega. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Federalberghi Prato, turismo e non solo. Le richieste in vista del voto regionale