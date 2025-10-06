FdI vola flop del campo largo | cosa svelano i sondaggi dopo le devastazioni pro-Pal

La settimana è da poco conclusa, e i principali quotidiani progressisti avevano raccontato un'Italia che finalmente cambia passo: fiumi di manifestanti in piazza per schierarsi al fianco della Palestina, mobilitazioni spontanee e malcontento che trova un contenitore politico. Insomma, un avvertimento al governo guidato da Giorgia Meloni. Come se fosse un avviso di sfratto, una spallata imminente. Poi però i sogni vengono interrotti da fatti, ed ecco la doccia fredda: il centrodestra da una parte stravince in Calabria dopo aver trionfato nelle Marche; dall'altra cresce nei sondaggi nazionali. E così le illusioni crollano al tappeto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

