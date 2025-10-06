FdI rivuole gli spot sessisti sui cartelloni stradali | scoppia la polemica in Senato
Nessun divieto per le pubblicità che campeggiano sui cartelloni stradali. Fratelli d'Italia vuole cambiare le regole con un emendamento scarno e di poche righe, presentato in Senato al ddl Concorrenza. Se la proposta del partito di Giorgia Meloni verrà approvata non ci sarà più il divieto sugli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
